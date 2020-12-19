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Названы самые популярные подержанные иномарки в России 

РИА Новости 2 часа назад
Эксперты назвали самые популярные подержанные иномарки в России
Фото: РИА Новости
Эксперты агентства "Автостат" составили список из десяти самых популярных иномарок с пробегом, проданных в России в ноябре.
Всего за месяц было реализовано 376 тысяч подержанных машин, 74% из которых пришлось на иномарки.
Лидером по продажам оказался Ford Focus с результатом 12,3 тысячи штук. На втором месте — Hyundai Solaris (10,9 тысячи), бронза досталась Kia Rio (10,8 тысячи). В пятерку также вошли Toyota Corolla (9,6 тысячи) и Chevrolet Niva (7,8 тысячи).
В десятке лидеров оказались Toyota Camry (7,8 тысячи штук), Renault Logan (7,5 тысячи), Volkswagen Polo (6,6 тысячи), Opel Astra (5,9 тысячи) и Skoda Octavia (5,6 тысячи).
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Автоновости , Hyundai , Chevrolet , Opel Astra , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Toyota , Renault Logan , Chevrolet Niva , Skoda Octavia , Volkswagen , Renault , Skoda , Opel , Kia Rio , Toyota Camry , Toyota Corolla
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