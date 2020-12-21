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Разработана камера, которая может штрафовать водителей за несоблюдение дистанции 

Motor.ru 4 часа назад
Камера сможет штрафовать водителей за несоблюдение дистанции
Фото: © wikimedia.org
В Европе в тестовом режиме заработала камера, которая может штрафовать водителей за несоблюдение дистанции. За два месяца с момента установки на британском шоссе М1 устройство выявило 26 тысяч нарушений безопасного интервала между автомобилями. Водители отделались письменным предупреждением.
Британское издание Daily Mail выяснило принцип работы камеры нового поколения. Оказалось, что устройство вычисляет безопасную дистанцию, измеряя не расстояние, а временной интервал между транспортными средствами. Если машины движутся с разницей менее двух секунд, то «ведомому» приходит «письмо счастья».
Местные чиновники подчёркивают, что о денежных штрафах речи пока не идёт: камера нового поколения разработана, чтобы «поспособствовать повышению культуры вождения». В тоже время автоматика проанализирует, стали ли водители ездить аккуратнее после получения по почте письменного предупреждения от полиции.
По оценке государственного оператора Highways England, ответственного за безопасность дорожного движения на трассах в Великобритании, из-за несоблюдения дистанции происходит каждое восьмое ДТП на загородных шоссе, так что число «умных» камер с расширенным функционалом наверняка будет только расти.
Возможности стационарных и переносных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД постоянно растут: сначала камеры отслеживали только превышение скорости, но теперь устройства научились идентифицировать непристёгнутых водителей, штрафовать за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу общественного транспорта, неправильную парковку и другие проступки.
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