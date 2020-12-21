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Слияние Fiat-Chrysler и Peugeot завершится в начале 2021 года 

Мир24 2 часа назад
Слияние Fiat-Chrysler и Peugeot завершится в начале 2021 года
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Fiat на прошедшей неделе объявил, что слияние Fiat-Chrysler и Peugeot завершится к концу января. Тогда же автоконцерн сообщил, что гендиректор Майк Мэнли останется руководителем американского подразделения.
Мэнли был исполнительным вице-президентом Fiat-Chrysler по Китаю и Азии до того, как стать генеральным директором компании в 2018 году. Новая компания после слияния будет называться Stellantis и станет работать над улучшением рыночных позиций, чтобы стать более глобальным брендом.
Peugeot, который не продавал новых автомобилей в Северной Америке с 1990 года, как ожидается, вернется на рынок после слияния под руководством Мэнли, пишет Xinhua.
Когда о слиянии впервые было объявлено в прошлом году, ожидалось, что оно будет завершено к концу 2020 года, хотя осложнения, вызванные пандемией коронавируса, отодвинули дату завершения на 2021 год.
В сентябре компании заявили, что ожидают завершения слияния на 38 миллиардов долларов США к концу третьего квартала 2021 года. Теперь сделку намерены завершить в январе 2021-го. Как только бренд Stellantis будет запущен, он станет четвертым ведущим мировым автопроизводителем и по прогнозируемой выручке, и по продажам автомобилей.
PSA и FCA объявили о планах слияния осенью 2019 года. Соглашение об этом было подписано в декабре прошлого года.
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Комментарии
Автоновости , Peugeot , Fiat , Майк Мэнли , Синьхуа
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