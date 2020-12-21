Слияние Fiat-Chrysler и Peugeot завершится в начале 2021 года 

Fiat на прошедшей неделе объявил, что слияние Fiat-Chrysler и Peugeot завершится к концу января. Тогда же автоконцерн сообщил, что гендиректор Майк Мэнли останется руководителем американского подразделения.

Мэнли был исполнительным вице-президентом Fiat-Chrysler по Китаю и Азии до того, как стать генеральным директором компании в 2018 году. Новая компания после слияния будет называться Stellantis и станет работать над улучшением рыночных позиций, чтобы стать более глобальным брендом.

Peugeot, который не продавал новых автомобилей в Северной Америке с 1990 года, как ожидается, вернется на рынок после слияния под руководством Мэнли, пишет Xinhua.

Когда о слиянии впервые было объявлено в прошлом году, ожидалось, что оно будет завершено к концу 2020 года, хотя осложнения, вызванные пандемией коронавируса, отодвинули дату завершения на 2021 год.

В сентябре компании заявили, что ожидают завершения слияния на 38 миллиардов долларов США к концу третьего квартала 2021 года. Теперь сделку намерены завершить в январе 2021-го. Как только бренд Stellantis будет запущен, он станет четвертым ведущим мировым автопроизводителем и по прогнозируемой выручке, и по продажам автомобилей.