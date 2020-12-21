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Новую Lada Niva впервые показали на видео 

Motor.ru и ещё 18 21 декабря 2020
Новую Lada Niva впервые показали на видео
Фото: © Лада Клуб / YouTube.com
На YouTube-канале «Лада Клуб» опубликовали видео, в котором автор подробно рассмотрел Lada Niva Travel со всех сторон и даже заглянул в салон внедорожника. Оказалось, что изменения произошли только во внешнем дизайне автомобиля. Интерьер модели остался прежним.
Новый внедорожник в версии Off-road запечатлели на конвейере автозавода «Lada Запад Тольятти». С первых кадров авторы ролика отмечают наличие неокрашенного пластикового обвеса по кругу автомобиля. Причем даже «городская» версия Нивы предусматривает такую же радиаторную решетку и оба бампера. Красить на заводе будут только накладки на колесные арки и двери.
Несмотря на то, что ранее сообщалось о том, что передние фары рестайлинговой Niva будут линзовованные, новая головная оптика внедорожника все-таки основана на классических отражателях. Кроме того, как и предполагалось, инженеры переработали задние фонари, которые стали полностью светодиодными.
Благодаря измененной конструкции передней части кузова, общая масса внедорожника уменьшилась на 20 килограммов. При этом, длина и ширина обновленной Lada Niva практически не изменились. Кроме того, автомобиль получил новые настройки систем безопасности и уменьшенную допустимую нагрузку на обе оси.
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Заглянув в салон внедорожника, автор отметил, что никаких изменений в интерьере обновленной Нивы не произошло. Автомобиль комплектуется мультимедийной системой, задними парктрониками и камерой заднего вида. Кроме того, в оснащение входит подогрев передних сидений, система климат-контроля, а также электрический привод и подогрев наружных зеркал.
Двигатель остался прежним. Для внедорожника доступен четырехрядный бензиновый агрегат объемом 1,7-литра мощностью 80 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. Полный состав комплектаций, цены и дату старта продаж LADA Niva Travel «АвтоВАЗ» обещает раскрыть позже.
Накануне на заводе «Lada Запад Тольятти» стартовало производство обновленной Lada Niva Travel. Первым серийным автомобилем, сошедшим с конвейера предприятия, стал внедорожник в версии Off-road.
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Автоновости , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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