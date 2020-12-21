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Российских водителей предупредили о новом штрафе в 1500 рублей 

Прайм 4 часа назад
С 1 января 2021 года российских автомобилистов будет ожидать введение в действие очередной инновации. Здесь имеется в виду новый штраф в 1,5 тысяч рублей, предусмотренный за проезд "зайцем" по платной автодороге с free flow, или системой "свободный поток". Об этом сообщил сайт Car.ru.
Напомним, что депутатами Государственной думы РФ в третьем чтении был принят законопроект, касающийся штрафов для водителей, проигнорировавших оплату проезда по "платке". С начала следующего года за зафиксированное камерой нарушение водители начнут получать штрафы в размере 1,5 тысяч рублей. Этот закон касается владельцев авто легкового сегмента. В свою очередь, водители автобусов или грузовиков будут наказаны на более "внушительную" сумму — 5 тысяч рублей.
Водителей в Москве массово штрафуют по камерам
При этом в принятом депутатами законопроекте предусмотрен и такой нюанс, как количество выписанных штрафов за бесплатный проезд по дороге с free flow в течение суток. Если водитель за указанный период попадётся на проезде "зайцем" несколько раз, то заплатит 1,5 тысяч рублей штрафа. То есть фактически его можно получить только один раз в сутки.
Данная инновация будет вводиться только на платных дорогах с системой free flow, где нет ни пунктов оплаты проезда, ни шлагбаумов. На таких трассах планируют в определённых местах устанавливать датчики и камеры, которые фиксируют все проезжающие мимо транспортные средства, плюс, способны определить класс авто и госномер.
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Автоновости , Видео , Госдума
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