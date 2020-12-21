Американский кроссовер покинул российский рынок 

Марка Jeep больше не продает в России кроссовер Cherokee. Модель исчезла из официального гаммы с сайта бренда. У дилеров автомобили закончились, компания не собирается заказывать эту модель из США.

Cherokee продавался в нашей стране с двумя бензиновыми двигателями — "четверкой" 2.4 (177 л.с.) и V6 3.2 (272 л.с.). Оба работают в паре с девятиступенчатым "автоматом". Была "внедорожная" модификация Trailhawk, но в последние годы спрос на Cherokee оказался невелик — кроссовер покупали гораздо хуже, чем другие автомобили марки.

Теперь Jeep предлагает в России только четыре модели — это Renegade (от 1 710 000 рублей), Compass (от 2 619 000 рублей), Grand Cherokee (от 3 494 000 рублей) и Wrangler (от 3 840 000 рублей).

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие новинки привезет компанию в РФ. С января начнется прием заказов на специальную юбилейную серию Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition, выпущенную в честь 80-летия компании. Сам же автомобиль появится в дилерских шоу-румах во втором квартале 2021 года. В четвертом квартале Jeep представит в нашей стране новое поколение Grand Cherokee.

За 11 месяцев 2020 года продажи Jeep в России составили 1477 автомобилей (-11%).