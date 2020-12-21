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Jaguar Land Rover приостановил производство седанов 

Motor.ru 2 часа назад
Для Ягуаров не хватило деталей
Фото: © Jaguar
Поставщики компании Jaguar сорвали поставку запчастей на завод в Касл Бромвиче из-за пандемии коронавируса. Инцидент привёл к тому, что фабрика прекратила сборку моделей Jaguar XE и XF. Поскольку премьера флагманского XJ нового поколения отложена, концерн Jaguar Land Rover временно приостановил всё производство седанов.
По информации The Guardian, сборка седанов и универсалов семейств Jaguar XE и XF прекратилась 7-8 декабря, а закончится простой только в канун Рождества 25 декабря.
Пресс-служба Jaguar Land Rover подчёркивает, что приостановка производства связана исключительно с нехваткой компонентов, а не с низким спросом со стороны клиентов. В Jaguar заявили, что «работают с поставщиком, чтобы решить проблему и минимизировать её влияние на заказы клиентов». Инсайдеры уточняют, что часть фабрики Jaguar в Касл Бромвиче, на которой выпускают спорткары F-Type, функционирует в штатном режиме.
Приостановка производства седанов Jaguar XE и XF случилась на фоне нарастающих слухов о полном отказе от легковой линейки. Считается, что новый генеральный директор Jaguar Тьерри Боллоре сомневается в коммерческом успехе представительского электромобиля XJ и считает бесперспективным развитие семейств XE и XF.
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Комментарии
Автоновости , Jaguar , Jaguar XE , Rover , Land Rover
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