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Тойота фиксирует условия декабря на обновленный Land Cruiser Prado при бронировании онлайн 

Партнерский материал 1 час назад
Тойота фиксирует условия декабря на обновленный Land Cruiser Prado
Фото: Toyota
В интересах покупателей в период с 16 по 31 декабря Тойота сохраняет декабрьские цены на обновленный Land Cruiser Prado для клиентов, которые планируют приобрести автомобиль в следующем году. Предложение распространяется на все внедорожники, произведенные в 2020 году. Такое решение было принято в связи с высоким спросом на автомобиль — план продаж модели на декабрь уже перевыполнен в два раза.
Также клиенты смогут воспользоваться специальным предложением, позволяющим получить выгоду до 100 000 рублей на Toyota Land Cruiser Prado с объемом двигателя 2,7 л и до 150 000 рублей на комплектации с дизельным мотором 2,8 л при сдаче собственного автомобиля в трейд-ин.
Для того чтобы зафиксировать условия, необходимо воспользоваться услугой онлайн-бронирования на сайте www.toyota.ru или на сайтах официальных дилеров. Клиенты получат возможность выбрать внедорожник в интересующей их версии, как среди автомобилей, которые есть в наличии на складе у дилеров, так и тех, что еще находятся в процессе поставки или заказаны в производство. Возможность забронировать автомобиль дистанционно позволяет покупателям сэкономить время и сделать свой выбор в максимально безопасных и комфортных условиях, без лишних поездок в поисках модели по дилерским центрам.
Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado был обновлен этой осенью в ответ на запросы клиентов. Теперь лидер своего сегмента отличается брутальными элементами стайлинга, форсированным дизельным двигателем 2,8 л с мощностью 200 л. с., новой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Модель получила эксклюзивную топовую комплектацию Black Onyx с максимальным уровнем оснащения, который включает расширенный зимний пакет и современный комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0 с функцией распознавания дорожных знаков RSA.
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Автоновости , Toyota Land Cruiser Prado , Toyota , Toyota Land Cruiser , Apple
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