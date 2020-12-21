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АвтоВАЗ рассекретил новую Lada Niva. Она действительно похожа на RAV4 

Российская Газета 1 час назад
Новая Lada Niva похожа на RAV4
Фото: LADA 4x4 Нива Клуб
Компания АвтоВАЗ объявила о том, что на заводе "Лада Запад Тольятти" стартовало серийное производство рестайлингового внедорожника Niva. Модель теперь называется Lada Niva Travel.
АВТОВАЗ
Автомобиль получил новые фары, крупноячеистую решетку радиатора, массивный передний бампер, иную форму капота, светодиодные фонари, оригинальный задний бампер, боковые молдинги и более рельефные накладки на арках колёс и литые диски нового дизайна. К слову, Niva теперь схожа с японским кроссовером Toyota RAV4 нынешнего поколения.
Lada Niva Travel будет предлагаться как в обычной версии, так и в модификации Off-road. Такой вариант оборудован шноркелем, зубастой резиной, обвесом из неокрашенного пластика.
АВТОВАЗ
По технике без изменений. Машина по-прежнему оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с., механической 5-ступенчатой коробкой передач, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.
О старте продаж Niva Travel АвтоВАЗ объявит позже. По предварительным данным, в продаже внедорожник появится в феврале 2021 года.
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Автоновости , Lada , Toyota , Toyota RAV4 , Автоваз
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