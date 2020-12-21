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Новый Isuzu D-Max появится в России в первой половине 2021 года 

Автостат и ещё 4 21 декабря 2020
Новый Isuzu D-Max появится в России в 2021 году
Фото: Автостат
Компания Isuzu в первом полугодии 2021 года планирует представить на российском рынке новый пикап Isuzu D-Max. Подробная информация о российских спецификациях новинки будет объявлена дополнительно, сообщает пресс-служба японской марки.
Новый пикап Isuzu D-Max построен на современной рамной платформе, модель получила новую силовую линию, продвинутую систему полного привода и расширенные внедорожные возможности, а также пакет инновационных решений в области безопасности.
Напомним, в апреле прошлого года на российском рынке появился обновленный пикап Isuzu D-Max. Модель предлагается в полуторном и в двойном исполнении по цене от 2 млн 169 тыс. рублей и 2 млн 270 тыс. рублей соответственно. На все версии Isuzu D-Max устанавливается 3,0-литровый дизельный двигатель Isuzu 4JJ1 (177 л.с. / 430 Нм), оснащенный системой турбонаддува с изменяемой геометрией VGS Turbo и интеркуллером. На выбор покупателям предлагается две новые коробки передач — механическая 6-ступенчатая Isuzu MVL-6N и автоматическая 6-ступенчатая Aisin AWR6B45 II. Все модели Isuzu D-Max оборудованы системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом.
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Автоновости , Isuzu , Isuzu D-Max
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