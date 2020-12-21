Российским автомобилистам сохранили важную возможность оформлять водительские права, оплачивать регистрационные знаки и другие услуги со скидкой 30% на портале Госуслуг. Напомним, такая льгота должна была прекратить свое действие в конце 2020 года. Однако в конце декабря Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил рассмотреть на заседании в Совете федерации законопроект о продлении скидки еще на два года — до 2023 года. Как сообщил сайт Autonews.ru , Совфед этот законопроект поддержал.

Понижающий коэффициент 0,7 ввели 1 января 2015 года для стимулирования граждан обращаться в уполномоченные государственные органы за совершением в отношении них юридически значимых действий в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Сначала планировалось, что льгота будет действовать до 1 января 2019 года. В 2018 году по предложению Минкомсвязи срок действия понижающего коэффициента был продлен на два года — до 1 января 2021 года.

Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило с предложением продлить действие бонуса до конца 2022 года — предложения по изменении Налогового кодекса ведомство тогда отправило своим коллегам из Минфина

Директор департамента передовых цифровых решений Минкомсвязи России Алексей Горобцов отметил, что "скидка в 30% на оплату госпошлины должна быть продлена — так электронные госуслуги экономят не только время граждан, но и деньги. Ежегодно мы фиксируем увеличение количества заявлений на получение госуслуг в электронном виде. Это подтверждает статистика: в 2019 году пользователи портала госуслуг совершили 62,4 млн платежей, куда входят госпошлины, различные штрафы и налоги, на общую сумму 66,4 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2018 году".

Несмотря на это, в самом Минфине осенью 2020 года выступали против продления льготы. "Минфин России не поддерживает продление сроков применения понижающего коэффициента 0,7 по государственной пошлине. цель введения данного коэффициента достигнута и дальнейшее продление срока его действия нецелесообразно", — сказали в ведомстве в ответ на запрос Autonews.ru.