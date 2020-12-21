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К штрафу добавят техосмотр 

Car.ru 3 часа назад
К штрафу добавят техосмотр
Фото: Car.ru
В МВД России готовятся внести нововведения в закон о безопасности дорожного движения и прохождении техосмотра. Это означает, что водителей на дорогах будут штрафовать за несоответствие необходимым требованиям к техническому состоянию авто, а ездить можно будет только после дополнительного внепланового техосмотра.
Пока документ рассматривают в Минюсте, затем его отправят на оценку в Госдуму и правительство. Если новые изменения будут приняты, контроль езды авто по дорогам будет осуществляться по-новому. В 2014 году в МВД решили ввести в силу закон, по которому в случае выявления грубых нарушений в техническом оснащении транспортного средства предполагалось снятие номерных знаков.
Позже эксперты поняли, что снимать регистрационную табличку нецелесообразно, ведь тогда камеры фото— и видеофиксации не смогут фиксировать превышение скорости, но ведь контроль все же осуществляться должен и далее. Таким образом решили разработать новые правила по эксплуатации машин, предусмотрев штрафы и принудительный техосмотр.
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Автоновости , Госдума , Минюст РФ , МВД
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