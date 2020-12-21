К штрафу добавят техосмотр 

В МВД России готовятся внести нововведения в закон о безопасности дорожного движения и прохождении техосмотра. Это означает, что водителей на дорогах будут штрафовать за несоответствие необходимым требованиям к техническому состоянию авто, а ездить можно будет только после дополнительного внепланового техосмотра.

Пока документ рассматривают в Минюсте , затем его отправят на оценку в Госдуму и правительство. Если новые изменения будут приняты, контроль езды авто по дорогам будет осуществляться по-новому. В 2014 году в МВД решили ввести в силу закон, по которому в случае выявления грубых нарушений в техническом оснащении транспортного средства предполагалось снятие номерных знаков.

Позже эксперты поняли, что снимать регистрационную табличку нецелесообразно, ведь тогда камеры фото— и видеофиксации не смогут фиксировать превышение скорости, но ведь контроль все же осуществляться должен и далее. Таким образом решили разработать новые правила по эксплуатации машин, предусмотрев штрафы и принудительный техосмотр.