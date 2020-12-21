Volkswagen создаст конкурента Tesla Model S 

Компания Volkswagen объявила о планах разработать флагманский электрический седан, который станет прямым конкурентом Tesla Model S. Ожидается, что новый электромобиль разделит архитектуру с хэтчбеком ID.3 и кроссовером ID.4.

Для разработки нового электрического седана Volkswagen модернизирует завод в Вольфсбурге, который обещают превратить в «новаторскую электромобильную фабрику с высокой степенью автоматизации». Ожидается, что к 2025 году на головном предприятии наладят выпуск нового электрокара с использованием технологий последнего поколения и новейшего программного обеспечения.

Несмотря на крупные габариты, новый электрический седан построят на платформе MEB, которая лежит в основе компактного хэтчбека ID.3 и кроссовера ID.4. По мнению специалистов, использование масштабируемой архитектуры позволит быстро наладить серийный выпуск модели и сохранить доступную ценовую политику. Ожидается, что объем производства флагманского электроседана Volkswagen составит до 300 000 единиц в год — при условии, что выпуск наладят не только в Германии, но и в США и Китае.

В конце ноября сообщалось, что Volkswagen планирует расширить линейку электрокаров за счет небольших «народных автомобилей» на батарейках со стартовой ценой 20 тысяч евро (примерно 1,8 миллиона рублей по текущему курсу). Электромобили ID.1 и ID.2 могут заменить малолитражки up! и Polo в европейской линейке.