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В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок 

Motor.ru 4 часа назад
В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок
Фото: Motor
Главный исполнительный директор Aston Martin Тобиас Моерс, ранее занимавший аналогичную должность в Mercedes-AMG, рассказал о планах по расширению продуктовой линейки бренда. По словам топ-менеджера, в течение двух лет британская марка представит десять новых вариантов существующих моделей, причем в приоритете будет кроссовер DBX.
Моерс не уточняет, какие модели обзаведутся новыми модификациями, однако кое-что всё-таки известно. Согласно последним данным, превращение Lagonda (принадлежит Aston Martin) в электрический бренд поставлено на паузу и все силы брошены на развитие семейства DBX. Причем для кроссовера заявлено сразу несколько новых вариаций — от семиместной и «купе» до гибридной и электрической.
А вот чего в Aston Martin не скрывают, так это происхождение силовых установок для будущих моделей. Как и прежде, поставщиком выступит Mercedes-AMG. Только теперь астоновские агрегаты будут разрабатывать в индивидуальном порядке. То же самое относится к гибридным и электрическим системам: их Aston Martin будет закупать у AMG и с его помощью адаптировать под собственные нужды. Первый гибрид компания может представить в 2023 году, а первый электромобиль — не позднее 2026 года.
При всем при этом британцы не планируют отказываться от классических двигателей. Машины с ДВС останутся в строю как минимум до 2030 года, когда в Великобритании начнет действовать запрет на их продажу. Правда, в Aston Martin надеются и дальше продавать такие автомобили и даже попытаются сохранить моторы V12 — но это уже будет зависеть от спроса.
Не скрывают в Aston Martin и происхождения силовых установок для будущих моделей. Как и прежде, поставщиком выступит Mercedes-AMG, только теперь астоновские агрегаты будут разрабатывать и настраивать в индивидуальном порядке. То же самое относится к гибридным и электрическим системам: их Aston Martin будет закупать у AMG и с его помощью адаптировать под собственные нужды. Первый бензоэлектрический автомобиль Aston Martin может представить в 2023 году, а первый электромобиль — не позднее 2026 года.
При всем при этом британцы не планируют отказываться от классических двигателей. Машины с ДВС останутся в строю как минимум до 2030 года, когда в Великобритании начнет действовать запрет на их продажу. Правда, в Aston Martin надеются, что спрос будет стабильным и через 10 лет, и дальше, поэтому с уверенностью говорят о сохранении даже V12, которые постараются привести к нормам Euro-7.
Источник: Autocar
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Автоновости , Aston Martin , Тобиас Моерс
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