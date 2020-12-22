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Автоэксперты рассказали, когда опасно нажимать педаль тормоза 

News.ru и ещё 1 29 минут назад
Названы главные ошибки при нажатии тормоза
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Использование педали тормоза далеко не всегда является безопасным, а в ряде ситуаций способно привести к серьёзному ДТП и другим тяжёлым последствиям. Автоэксперты рассказали о пяти наиболее распространённых ошибках при использовании педали тормоза водителями.
Как известно, не все водители обслуживают свои автомобили в сервисных центрах. Нередки случаи, когда автолюбители самостоятельно меняют тормозные колодки. Если такой человек недостаточно технически подготовлен, то замена колодок может привести к необходимости дорогостоящего ремонта.

Не надо жать педаль тормоза, когда меняете тормозные колодки. В этом случае поршни тормозных цилиндров без ограничителей, роль которых выполняют колодки, могут полностью выйти из своих гнёзд и тормозная жидкость вытечет, — советует портал «Автовзгляд».

Еще одной ошибкой при использовании педали тормоза является экстренное торможение при горящем «чеке» системы ABS на приборной панели. Неисправность системы, которая отвечает за недопущение блокировки колёс и возникновения заноса, может быть обусловлена попаданием грязи в разъём колёсного датчика ABS. Плавное торможение при такой ошибке не является опасным, однако экстренное приведёт к блокировке колёс и невозможности маневрирования автомобиля. Такая ситуация на дороге, да ещё и при высокой скорости движения, чревата серьёзным ДТП.
Ещё одна опасность — пробитое колесо. Неопытный водитель, как правило, сразу жмёт на педаль тормоза, если автомобиль начинает резко уводить в какую-либо сторону. Обычно такое поведение машины является симптомом прокола переднего колеса. Вместо торможения необходимо удерживать машину на дороге, дождаться падения скорости до безопасной, съехать на обочину и лишь потом плавно затормозить. В противном случае при торможении на высокой скорости и при потере курсовой устойчивости из-за прокола машину сорвёт в занос, последствия которого могут оказаться серьёзными.
На зимней дороге пользоваться тормозами нужно крайне осторожно. На поверхности тормозных колодок может образоваться ледяная или соляная корка, из-за чего машину может уводить в сторону. Кроме этого, соляная каша на дороге может заклинить один из тормозных поршней. В такой ситуации необходимо плавно погасить скорость без использования тормозов и съехать на обочину.
Нельзя резко тормозить на высокой скорости на дороге, покрытой ледяной коркой. В этой ситуации может возникнуть классический занос, при котором задняя ось машины будет пытаться «обогнать» переднюю. В зависимости от типа привода автомобиля необходимо стабилизировать движение машины рулевым колесом и погасить скорость, не нажимая педаль тормоза. Для машин с передним приводом выход из заноса производится даже с применением педали газа, а не тормоза.
Как сообщал NEWS.ru, ранее автоэксперт Алексей Ревин назвал семь способов разморозить омыватель в автомобиле. По его словам, внезапно замёрзшую жидкость можно отогреть в гараже, на тёплой парковке или даже дома, если забрать туда с собой бачок со стеклоомывателем.
Автомобильные эксперты перед этим рассказали россиянам, как можно существенно сэкономить финансы на бензине. Так, количество потребляемого машиной топлива зависит напрямую от водителя.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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