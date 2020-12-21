В России авто с пробегом подорожали больше новых

Подержанные машины подорожали с начала года на 16 процентов, то есть даже на процент больше, чем новые. Это следует из подсчетов популярного автосервиса.

Больше всего выросли в цене пять моделей. Зато, например, подорожали Lada-2114 (до 106,8 тысячи рублей) и Lada Priora — 209,9 тысячи — на два и три процента соответственно.

Директор компании «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков считает:

— Цены на автомобили с пробегом росли из-за ослабления рубля и дефицита новых машин — ведь заводы в пандемию приостановили работу. Но сейчас на склады дилеров наконец начали поступать новые автомобили, заказанные еще летом.

К тому же, по словам эксперта, покупатели охотно сдают свои машины в трейд-ин — когда старый автомобиль принимается в счет покупки нового, цена которого уменьшается на стоимость автомобиля, принимаемого в зачет. К тому же покупатели пользуются дополнительными скидками по программам поддержки от импортеров, что и позволяет плавно восполнять сток автомобилей с пробегом на рынке.

Автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил рост цен на автомобильную «вторичку» не только дефицитом новых машин, но и жадностью автодилеров.

— Пытаясь покрыть убытки весны и лета, они творят чудеса. Так, например, у них на сайте Lada Vesta может стоить 900 тысяч, а в салоне, куда приезжаешь, — уже 1,1 миллиона. Покупатель спрашивает, в чем дело, а ему говорят — мол, мы поставили хорошую сигнализацию, и еще вот замечательный багажник, и еще вот это и то. В результате цена выросла на 10, а то и 20 процентов. Разочарованный подобным хамством человек, когда ему «впаривают» ненужные опции, разворачивается и идет на вторичный рынок, вот цены там и растут.

По словам эксперта, к Новому году автомобили, скорее, начнут дешеветь.

— Во-первых, постепенно исчезает их дефицит: российские автозаводы, в том числе собирающие иномарки, активно работают, и срок ожидания автомобиля сокращается. Во-вторых, в зиму в принципе спрос на автомобили падает, потому что люди меньше ездят. В-третьих, снижаются наши доходы. Машины и так в этом году подорожали примерно в четыре раза выше уровня официальной инфляции. Теперь они будут дешеветь, потому что просто кончается платежеспособный спрос. Следующий год, кстати, многие автодилеры ждут с ужасом. Доктор экономических наук Сергей Смирнов пояснил, что каждый раз во время кризиса люди предпочитают не менять автомобили, а ремонтировать старые.

— Я жду роста спроса на всевозможных автосервисах. Москвичи будут чинить машины и ждать лучших времен.

Автоэксперт Сергей Рябов считает, что популярность автомобиля как средства передвижения будет в ближайшие месяцы плавно, но неуклонно снижаться.

— Во-первых, огромное количество москвичей сейчас работают дистанционно — им не нужно ездить на работу, — пояснил эксперт. — Во-вторых, закончился дачный сезон, когда трафик в Москве и области всегда резко вырастает. В-третьих, многие автовладельцы начали экономить и короткие поездки предпочитают совершать на метро.

Также, по словам эксперта, часто срабатывает фактор лени.