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СМИ узнало о планах Apple произвести собственный автомобиль к 2024 году 

Прайм и ещё 1 45 минут назад
Apple выпустит собственный автомобиль
Фото: РИА Новости
Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный "прорывной" технологией батарей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Согласно агентству, компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта, известного как Project Titan. Сообщается, что с тех пор компания значительно продвинулась и теперь намерена создать автомобиль для своих клиентов. Планы Apple пока не разглашаются официально.
Отмечается, что основным в стратегии Apple является производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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Автоновости , Apple , Reuters
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