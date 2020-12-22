Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶

В России разрешили обжаловать штрафы ГИБДД онлайн 

News.ru 1 час назад
Обжаловать штрафы ГИБДД разрешили онлайн
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении, поправки в КоАП, предусматривающие введение в России системы обжалования штрафов ГИБДД с видеокамер в режиме онлайн — через портал Госуслуг.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, водители теперь смогут подавать жалобы на ошибочные постановления онлайн — через Госуслуги или даже на сайты судов, если у тех будет такая техническая возможность, пишут «Известия».
Как ожидается, в полную силу поправки в КоАП об электронном обжаловании штрафов начнут работать с 1 сентября 2021 года.

Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении, — приводит издание слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Одна из причин введения электронной системы — усложнение сети камер, которые уже научились фиксировать ситуации, когда водитель не пропустил пешехода на «зебре», не пристегнул ремень безопасности или даже говорил по мобильному телефону во время управления машиной.
Растёт и количество ошибок — дубликатов штрафов, которые водитель уже оплатил или же штрафы за нарушение автомобилем с походим госномером.
Вместе с тем для обжалования штрафа ГИБДД водителю не просто нужен профиль в Госуслугах, но и электронная подпись обращения с жалобой или усиленная квалифицированная электронная подпись.
Как сообщал NEWS.ru, столичные судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей самоизоляции в период пандемии COVID-19. На 1 декабря на принудительное исполнение поступило 247 постановлений о взыскании административных штрафов за такие нарушения.
Видео дня. Инспекторы ГИБДД обнаружили угнанное авто за 30 минут
News.ru: последние новости
Автоэксперты рассказали, когда опасно нажимать педаль тормоза Автоэксперты рассказали, когда опасно нажимать педаль тормоза Директор НИИ Пастера рассказал, кто может вновь заболеть коронавирусом Директор НИИ Пастера рассказал, кто может вновь заболеть коронавирусом Главным дизайнером АвтоВАЗа назначен Жан-Филипп Салар Главным дизайнером АвтоВАЗа назначен Жан-Филипп Салар
Комментарии
Автоновости , Вячеслав Володин , Госдума , ГИБДД , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение