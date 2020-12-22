Назван способ выявить недолив бензина на АЗС

— Говоря про недолив, на каждой АЗС, не только нашей, должен быть поверенный мерник. Если клиент хочет проверить, он может попросить и ему нальют мерник с любого пистолета, и объем розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике, — пояснил он.