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Россиянам рассказали, как выявить недолив бензина на АЗС 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Назван способ выявить недолив бензина на АЗС
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Покупатель может проверить объем розданного топлива на АЗС при помощи специального мерника. Об этом рассказал директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.

— Говоря про недолив, на каждой АЗС, не только нашей, должен быть поверенный мерник. Если клиент хочет проверить, он может попросить и ему нальют мерник с любого пистолета, и объем розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике, — пояснил он.

Также эксперт прокомментировал мнение, что бензин Аи-92 безопаснее из-за отсутствия большого количества присадок, которые потенциально вредны для машин. Маслов посоветовал выполнять рекомендации автопроизводителей. Так, если для конкретного транспортного средства рекомендуется использовать бензин с октановым числом не ниже 95, то нужно заливать именно его, передает РИА Новости.
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Автоновости , Виталий Маслов , Shell , РИА Новости
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