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Toyota остановила заводы в Великобритании и Франции 

Свободная пресса и ещё 1 1 час назад
Toyota остановила заводы в Великобритании и Франции
Фото: Car.ru
Появилась информация о том, что японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании и одного предприятия во Франции. Такое решение принято из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции, сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что из-за COVID-19 возникли серьезные проблем с транспортом, которые влияют на отправку готовой продукции и снабжение деталями и узлами.
Как добавляет телеканал, работников предприятий досрочно отправят на рождественские каникулы.
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Автоновости , Toyota , Toyota Motors
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