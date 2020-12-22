Toyota остановила заводы в Великобритании и Франции 

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Появилась информация о том, что японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании и одного предприятия во Франции. Такое решение принято из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что из-за COVID-19 возникли серьезные проблем с транспортом, которые влияют на отправку готовой продукции и снабжение деталями и узлами.

Как добавляет телеканал, работников предприятий досрочно отправят на рождественские каникулы.