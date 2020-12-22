Производство легковушек в России выросло на 9,8% 

В России в прошедшем месяце производство новых легковых автомобилей выросло на 9,8%, в сравнении с показателями прошлого года за тот же период. Согласно данным Росстата, выпущено было в общей сложности 137 тысяч транспортных средств.

В то же время в сравнении с показателями за октябрь производство уменьшилось на 7%. Учитывая данные за период с января по ноябрь, показатели также упали, правда, только на 19,7%. Выпущено было в общей сложности за 11 месяцев этого года 1 млн 132 тысячи транспортных средств в сегменте легковых авто.

В последний месяц осени стоимость новых легковушек выросла на 1,4%. Грузовых автомобилей выпустили на 1,1% меньше, чем за аналогичный период, но в прошедшем году. В общей сложности с конвейера сошло 15,5 тысячи экземпляров авто. В целом, вместе с повышением стоимости практически на все машины продажи, по отчетам компаний, заметно упали.

В то же время аналитики зафиксировали рост спроса на авто на вторичном рынке России. В основном россияне предпочитали покупать кроссоверы.