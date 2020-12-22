SsangYong Motor заявил о банкротстве

Компания SsangYong Motor подала в суд официальное заявление о банкротстве, сообщает сайт «Авторевю».

На протяжении последних нескольких лет корейская марка приносит своим владельцам, индийскому концерну Mahindra, убытки. Продажи на экспортных рынках сократились до минимума, да и на родине SsangYong теряет покупателей: за 11 месяцев этого года в Корее продали 79 тысяч машин марки — на 18% меньше, чем годом ранее.

Ещё летом Mahindra, которой принадлежит 75% акций компании SsangYong, заявила о готовности продать свою долю в корейском производителе — частично или полностью. Покупателей на актив до сих пор не нашлось.

История компании началась еще в 1954 году с производства автобусов, грузовиков и спецтехники, а в 1974 году фирма начала делать по лицензии армейский «Джип», позднее переименованный в Korando. В 1993 году дебютировал внедорожник SsangYong Musso , первая модель собственной разработки.

SsangYong ушёл из России ещё пару лет назад, но последние годы его присутствие на рынке было формальным. А вот на рубеже нулевых и десятых годов Россия была крупнейшим экспортным рынком для марки. Ежегодно у нас продавали 30–35 тысяч автомобилей SsangYong российского производства.