Представители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ официально заявили о том, что российский кроссовер, получивший название LADA Niva Alta, не выйдет в 2021 году.

В настоящее время разработчикам бренда просто не до разработок кроссовера. По предварительным данным, выпуск кроссовера отложили на несколько лет. Напомним, он будет разработан на базе ранее представленного японского кроссовера Nissan X-Trail, пишут СМИ.

Основными сложностями отечественного концерна на сегодняшний день являются непростые отношения с концерном «Ростех» и компанией Renault . Российские производители задолжали французским партнерам 20 миллиардов рублей. Интересным моментом становится то, что в «Ростехе» намерены погасить долг, если «Рено» откажется от доли в российском автогиганте.

Так или иначе, но пока данный конфликт не будет урегулирован, говорить о выпуске новых моделей, на разработку которых нужно не только время, но и средства, просто бессмысленно.