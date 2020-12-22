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LADA Niva Alta не выйдет в 2021 году 

Car.ru 42 минуты назад
LADA Niva Alta не выйдет в 2021 году
Фото: Car.ru
Представители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ официально заявили о том, что российский кроссовер, получивший название LADA Niva Alta, не выйдет в 2021 году.
В настоящее время разработчикам бренда просто не до разработок кроссовера. По предварительным данным, выпуск кроссовера отложили на несколько лет. Напомним, он будет разработан на базе ранее представленного японского кроссовера Nissan X-Trail, пишут СМИ.
Основными сложностями отечественного концерна на сегодняшний день являются непростые отношения с концерном «Ростех» и компанией Renault. Российские производители задолжали французским партнерам 20 миллиардов рублей. Интересным моментом становится то, что в «Ростехе» намерены погасить долг, если «Рено» откажется от доли в российском автогиганте.
Так или иначе, но пока данный конфликт не будет урегулирован, говорить о выпуске новых моделей, на разработку которых нужно не только время, но и средства, просто бессмысленно.
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Автоновости , Nissan , Nissan X-Trail , Lada , Renault , Автоваз
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