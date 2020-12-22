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«Сбер» выпустил на улицы Москвы свои первые беспилотники 

Motor.ru 2 часа назад
«Сбер» выпустил на улицы Москвы свои первые беспилотники
Фото: © пресс-служба Сбера
«Сбер» приступил к испытаниям беспилотников на московских улицах в условиях высокой влажности, отрицательной температуры, плохой обзорности и тяжелой дорожной обстановки. Пока в эксперименте принимают участие несколько машин, но до конца 2020 года их количество увеличится до 10.
За разработку беспилотного транспорта отвечает подразделение СберАвтоТех, которое появилось весной 2020 года. За семь месяцев компания провела несколько циклов исследовательских и конструкторских работ, выпустила первую серию собственных беспилотных и получила разрешение на испытания на дорогах общего пользования. Все автомобили оснащены бортовым компьютером собственной разработки и лидаром, сканирующим окружающее пространство и создающим трехмерное изображение окружающей среды. В соответствии с требованиями текущего законодательства, за рулем каждого беспилотника будет находиться страхующий водитель.
© пресс-служба Сбера
Беспилотники созданы на базе автомобилей Kia Ceed. Опознать автомобили «Сбера» в потоке можно по характерной графике на кузове и знаку «А» на двери багажника, который указывает на то, что машина движется в автономном режиме.
Беспилотники «Сбера» составят конкуренцию аналогичным автомобилям от «Яндекса», который работает в этой сфере с 2016 года. По состоянию на сегодняшний день в автопарке «Яндекса» насчитываются 130 беспилотников, которые ездят по дорогам России, США и Израиля.
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Автоновости , Kia , Сбербанк России , Яндекс
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