Россияне смогут покупать автомобили через госуслуги

В первой половине 2021 года возможность заключать электронный договор купли-продажи будет доступна для граждан.

Как пишет «Коммерсантъ», документ, позволяющий это делать, вступит в силу с 1 мая. Сейчас для продажи автомобилей используются бумажные договоры, их нотариальное заверение не обязательно. При введении новой функции участникам сделки не нужно будет ничего заполнять: информация в поля договора попадает автоматически из баз данных, документ заверяется электронной подписью.