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Покупать автомобили можно будет через госуслуги 

Говорит Москва 37 минут назад
Россияне смогут покупать автомобили через госуслуги
Фото: ТАСС
В первой половине 2021 года возможность заключать электронный договор купли-продажи будет доступна для граждан.
Как пишет «Коммерсантъ», документ, позволяющий это делать, вступит в силу с 1 мая. Сейчас для продажи автомобилей используются бумажные договоры, их нотариальное заверение не обязательно. При введении новой функции участникам сделки не нужно будет ничего заполнять: информация в поля договора попадает автоматически из баз данных, документ заверяется электронной подписью.
Электронный договор также позволит ГИБДД направлять штрафы за нарушения ПДД сразу новому владельцу, даже если он ещё не успел перерегистрировать машину на себя.
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Автоновости , ГИБДД
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