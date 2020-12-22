Аккумуляторный автомобиль Apple появится не раньше 2024 года

Apple продолжает работу над проектом iCar — корпорация выпустит свой аккумуляторный автомобиль в 2024 либо 2025 году, сообщает Reuters. По информации источников агентства, американская компания может совершить революцию на рынке аккуму­ляторов — она разрабатывает батареи, которые стоят радикально дешевле аналогов.

Впервые об автомобили Apple заговорили еще в 2014 году — компания намеревалась выпустить электрокар с автопилотом, проект получил кодовое название «Титан». Позже разработки по этому направлению были заморожены, и возобновились только в прошлом году. В начале 2019 года в Apple заявили, что собрали «талантливую команду инженеров, которая займется созданием систем автономного вождения и сопряженными технологиями».

Рендер беспилотного электрокара Apple

Согласно новой информации, усилия инженеров пока сосредоточены на разработке принципи­ально нового типа батарей, которые будут дешевле современных аналогов, и при этом превзойдут их по емкости. По неофициальным данным, речь идет об использовании литий-железо-фосфатных батарей с нестандартной компоновкой блоков.