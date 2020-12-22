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Стали известны сроки появления автомобиля Apple 

Motor.ru 2 часа назад
Аккумуляторный автомобиль Apple появится не раньше 2024 года
Фото: © Dejan Hristov / Bēhance
Apple продолжает работу над проектом iCar — корпорация выпустит свой аккумуляторный автомобиль в 2024 либо 2025 году, сообщает Reuters. По информации источников агентства, американская компания может совершить революцию на рынке аккуму­ляторов — она разрабатывает батареи, которые стоят радикально дешевле аналогов.
Впервые об автомобили Apple заговорили еще в 2014 году — компания намеревалась выпустить электрокар с автопилотом, проект получил кодовое название «Титан». Позже разработки по этому направлению были заморожены, и возобновились только в прошлом году. В начале 2019 года в Apple заявили, что собрали «талантливую команду инженеров, которая займется созданием систем автономного вождения и сопряженными технологиями».
Позже, весной 2019 года, американская корпорация запатентовала систему терморегулирования для силовых установок электромобилей и гибридов. Летом того же года в компанию перешел бывший вице-президент Tesla по инжинирингу Стив МакМанус, который в разное время успел поработать над Aston Martin Lagonda, а также автомобилями брендов Jaguar Land Rover и Bentley. Это назначение журналисты восприняли как подтверждение слухов о возобновлении работы над «Титаном».
Рендер беспилотного электрокара Apple
Согласно новой информации, усилия инженеров пока сосредоточены на разработке принципи­ально нового типа батарей, которые будут дешевле современных аналогов, и при этом превзойдут их по емкости. По неофициальным данным, речь идет об использовании литий-железо-фосфатных батарей с нестандартной компоновкой блоков.
В конце ноября 2020 года сообщалось, что Apple запатентовала в США технологию, которая позволит мгновенно обнаружить микротрещины и микросколы на лобовом стекле автомобиля. Компания предлагает разместить между слоями стекла прозрачную токо­проводящую пленку, которая за секунды определит повреждение, которое человек может не заметить. Впрочем, о практическом применении этой технологии информации пока нет.
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Комментарии
Автоновости , Jaguar , Bentley , Aston Martin Lagonda , Tesla , Rover , Aston Martin , Land Rover , Apple , Reuters
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