Тысяча фур застряла в Британии из-за нового штамма коронавируса

Около тысячи грузовиков оказались заблокированы на участке трассы M20 в графстве Кент в Великобритании. Затор образовался после того, как правительство Франции приняло решение о перекрытии дорожного сообщения с Великобританией из-за сообщений об обнаружении нового штамма коронавируса.

На участке трассы заблокировано около тысячи грузовиков — по данным издания Daily Mail, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что речь идет о 174 заблокированных грузовиках.

Несмотря на предприняты меры, правительство Великобритании просит водителей исключить поездки в графство Кент в течение «нескольких дней». Грузовики, уже прибывшие в графство, буду перенаправлены в аэропорт Мэнстон, где имеются места для расположения четырех тысяч грузовиков.