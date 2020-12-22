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Тысяча фур застряла на трассе в Британии из-за нового штамма коронавируса 

ТК «Звезда» 1 час назад
Тысяча фур застряла в Британии из-за нового штамма коронавируса
Фото: globallookpress.com
Около тысячи грузовиков оказались заблокированы на участке трассы M20 в графстве Кент в Великобритании. Затор образовался после того, как правительство Франции приняло решение о перекрытии дорожного сообщения с Великобританией из-за сообщений об обнаружении нового штамма коронавируса.
На участке трассы заблокировано около тысячи грузовиков — по данным издания Daily Mail, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что речь идет о 174 заблокированных грузовиках.
Несмотря на предприняты меры, правительство Великобритании просит водителей исключить поездки в графство Кент в течение «нескольких дней». Грузовики, уже прибывшие в графство, буду перенаправлены в аэропорт Мэнстон, где имеются места для расположения четырех тысяч грузовиков.
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Автоновости , Борис Джонсон
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