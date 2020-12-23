Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶

Hyundai случайно раскрыл информацию о новом электромобиле 

Motor.ru 3 часа назад
Hyundai случайно раскрыл информацию о новом электромобиле
Фото: Motor
Австрийский офис Hyundai по ошибке опубликовал спецификацию электромобиля Ioniq 5, а затем, спохватившись, удалил все данные со страницы. Но благодаря сайту TheKoreanCarBlog информация быстро разошлась по Сети. Оказалось, что речь идет о «приветственной» версии модели — First Edition.
Согласно скриншотам, опубликованным TheKoreanCarBlog, до 31 января 2021 года корейцы будут принимать предзаказы на Ioniq 5 с обязательным депозитом в тысячу евро. Затем до 16 февраля покупателям нужно будет зарезервировать производственный слот и выбрать дилера, откуда машину удобнее всего забрать. Поставки 150 электрокаров из серии First Edition запланированы на июнь/июль следующего года, причем покупатель не может выбирать никаких опций, только цвет.
Ioniq 5 First Edition оснастят двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и батарей на 58 киловатт-часов, работающей под напряжение 800 вольт. Максимальная отдача системы составит 230 киловатт, или 313 лошадиных сил. С такой силовой установкой электрокар проедет 480 километров по циклу WLTP и сможет разгоняться до первой «сотни» за 5,2 секунды. Аккумулятор поддерживает зарядку переменным (до 11 киловатт) и постоянным током (до 350 киловатт). В последнем случае от 20 до 80 процентов он наполнится за 15 минут.
Известно также, что в списке доступного оснащения Ioniq 5 будут камеры бокового обзора, которые заменят зеркала, и встроенная в крышу солнечная панель, как у гибрида Hyundai Sonata. Кроме того, ожидается появление версии с батарей на 73 киловатт-часа. Такая машина сможет проезжать без подзарядки 550 километров.
Видео дня. На ялтинских лихачей-стритрейсеров составили 35 протоколов
Motor.ru: последние новости
На АвтоВАЗе стартовало производство новой Lada Niva: первые официальные фотографии На АвтоВАЗе стартовало производство новой Lada Niva: первые официальные фотографии Hyundai начнет продавать электрокары в России Hyundai начнет продавать электрокары в России Сертификация российского внедорожника Aurus откладывается Сертификация российского внедорожника Aurus откладывается
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Hyundai Sonata
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение