Hyundai случайно раскрыл информацию о новом электромобиле 

Австрийский офис Hyundai по ошибке опубликовал спецификацию электромобиля Ioniq 5, а затем, спохватившись, удалил все данные со страницы. Но благодаря сайту TheKoreanCarBlog информация быстро разошлась по Сети. Оказалось, что речь идет о «приветственной» версии модели — First Edition.

Согласно скриншотам, опубликованным TheKoreanCarBlog, до 31 января 2021 года корейцы будут принимать предзаказы на Ioniq 5 с обязательным депозитом в тысячу евро. Затем до 16 февраля покупателям нужно будет зарезервировать производственный слот и выбрать дилера, откуда машину удобнее всего забрать. Поставки 150 электрокаров из серии First Edition запланированы на июнь/июль следующего года, причем покупатель не может выбирать никаких опций, только цвет.

Ioniq 5 First Edition оснастят двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и батарей на 58 киловатт-часов, работающей под напряжение 800 вольт. Максимальная отдача системы составит 230 киловатт, или 313 лошадиных сил. С такой силовой установкой электрокар проедет 480 километров по циклу WLTP и сможет разгоняться до первой «сотни» за 5,2 секунды. Аккумулятор поддерживает зарядку переменным (до 11 киловатт) и постоянным током (до 350 киловатт). В последнем случае от 20 до 80 процентов он наполнится за 15 минут.