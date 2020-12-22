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Hyundai привезет в Россию четыре новинки в 2021 году 

Прайм 3 часа назад
Hyundai привезет в Россию четыре новинки в 2021 году
Фото: AP/ Lee Jin-man
Корейский автоконцерн Hyundai в 2021 году презентует в России обновленный внедорожник Santa-Fe и новый кроссовер Tucson, а также новую Creta и минивэн Staria, рассказал журналистам управляющий директор Hyundai Motor СНГ Алексей Калицев.
По его словам, обновленный Santa-Fe появится в России уже в феврале будущего года, а новый Tucson — в апреле.

"Российская Creta будет отличаться по дизайну от глобальной модели, и мы постарались сделать так, чтобы она максимально понравилась нашим российским потребителям. Запуск абсолютно новой Creta намечен на июнь 2021 года, завод активно готовится к этому. Также хочу сказать, что нас ожидает новинка, это Staria — новое название Starex или Н-1, как на других рынках она называется. Пришло время и Н-1 уйти на покой, мы ожидаем, что это, абсолютно новое поколение минивэна, запуск которого мы планируем на сентябрь, серьезно продолжит играть в корпоративном и туристическом сегменте", — сказал топ-менеджер.

Говоря о новинках компании, представленных Hyundai на российском рынке в этом году, он отдельно отметил новое поколение седана Elantra и абсолютную новинку — полноразмерный внедорожник Hyundai Palisade, который уже доступен для заказа в нашей стране.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Алексей Калицев
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