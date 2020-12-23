Пассажирский диван украли из каршерингового автомобиля в РФ

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Неизвестный украл пассажирский диван из каршеринговой машины в центре Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В отделение полиции обратился представитель одной из каршеринговых фирм, он сообщил о хищении из автомобиля Volkswagen Polo на Рубцовской набережной.

Оперативники выяснили, что неустановленное лицо украло из указанного транспортного средства задний пассажирский диван, сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют подробности случившегося, передает агентство « Москва ».