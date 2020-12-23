Hyundai приобрел российский завод General Motors 

"Да, сделка по заводу GM была закрыта 6 ноября, и регистрация собственности была осуществлена 2 ноября. Еще раз хотим подчеркнуть, что из-за сложной ситуации, связанной с пандемией, говорить о каких-то конкретных сроках начала производства преждевременно", — отметила Тихонравова.