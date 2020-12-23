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Hyundai начнет продавать электрокары в России 

Motor.ru 2 часа назад
Hyundai начнет продавать электрокары в России через год
Фото: © Hyundai
Компания Hyundai планирует начать продавать электрокары в России в конце 2021 или в начале 2022 года. Первым до России доберется Ioniq 5, товарная версия концепта Hyundai 45, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева.
По словам Калицева, на сегодняшний день южнокорейская марка «активно готовится» к выводу электрических автомобилей на российский рынок, однако о конкретной дате старта продаж говорить еще рано.

«Относительно электротранспорта, мы действительно в следующем году планируем запуск электроавтомобилей. В начале следующего года в Корее будет представлен первый наш полностью электрический автомобиль Concept 45. Мы планируем привезти именно его, и с его запуском в России начать продажи электроавтомобилей», — цитирует ТАСС Калицева.

© Hyundai / Концепт Hyundai 45
Главными рынками сбыта для электрокаров Hyundai станут Москва, где покупают больше всего «батарейных» автомобилей в России, и город Сочи.
Калицев также отметил, что компания надеется на помощь со стороны российских властей. По его словам, без господдержки продажи электрических автомобилей «на данном этапе не имеют никакого смысла».
© Hyundai / Концепт Hyundai 45
Чтобы подстегнуть спрос на электрокары, освободить их владельцев от транспортного налога решили власти Дагестана, Забайкальского края, Башкирии и Волгоградской области. До этого меру приняли еще в нескольких регионах страны, включая Москву и Московскую область.
Концепт-кар Hyundai 45 дебютировал в прошлом году на автосалоне во Франкфурте. Внешность автомобиля вдохновлена прототипом Hyundai Pony Coupe, который впервые представили публике в 1974 году. Концепт оснастили электродвигателем и системой автопилота.
Ранее стало известно, что серийная версия 45, Ioniq 5 в «приветственной» версии First Edition получит два электромотора суммарной мощностью 313 лошадиных сил. С такой силовой установкой электрокар проедет 480 километров по циклу WLTP и сможет разгоняться с нуля до 100 километров в час за 5,2 секунды.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Hyundai Pony , Алексей Калицев , ИТАР-ТАСС
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