Fiat отзывает на ремонт около 150 автомобилей в России 

Официальный представитель изготовителя Fiat на российском рынке ООО «ЭфСиЭй РУС» объявил об отзыве на ремонт 144 автомобилей. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Fiat Ducato , изготовленные в период с апреля по июнь 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является вероятность установки не соответствующих требованиям поворотных кулаков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка поворотных кулаков и их замена в случае выявления несоответствия. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.