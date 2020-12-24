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Fiat отзывает на ремонт около 150 автомобилей в России 

ИА Regnum и ещё 3 2 часа назад
Fiat отзывает на ремонт около 150 автомобилей в России
Фото: depositphotos.com
Официальный представитель изготовителя Fiat на российском рынке ООО «ЭфСиЭй РУС» объявил об отзыве на ремонт 144 автомобилей. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба Росстандарта.
Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Fiat Ducato, изготовленные в период с апреля по июнь 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является вероятность установки не соответствующих требованиям поворотных кулаков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка поворотных кулаков и их замена в случае выявления несоответствия. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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