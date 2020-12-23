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«Бампер с катафотами»: новую Lada Niva раскритиковали в сети 

Александр Котлеткин 1 час назад
На YouTube-канале «Лада Клуб» появился обзор нового российского внедорожника Lada Niva Travel. Оказалось, что изменения произошли только во внешнем дизайне. Интерьер модели и двигатель остались прежними. Об этом сообщает Motor.ru.
Благодаря новой конструкции кузова общая масса внедорожника уменьшилась на 20 килограммов. При этом допустимая нагрузка на оси автомобиля стала ниже. Также Niva получила новые настройки систем безопасности.
Головная оптика внедорожника оказалась основана на классических отражателях. Зато инженеры переработали задние фонари, которые стали полностью светодиодными.
В салоне внедорожника никаких изменений не произошло. Двигатель новой Niva остался прежним — объемом 1,7-литра и мощностью 80 лошадиных сил.
Автомобиль комплектуется мультимедийной системой, задними парктрониками и камерой заднего вида. Кроме того, в оснащение входит подогрев передних сидений, система климат-контроля, а также электрический привод и подогрев наружных зеркал.
Зрители Youtube-канала «Лада Клуб» остались недовольны новинкой отечественного автопрома.

«Салон бы новый, движок помощнее и корму чуток удлинить, и самое главное цену не повышать после всего этого» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — написал один из подписчиков канала.

«Ноу-хау, бампер с катафотами!» — прокомментировал другой пользователь сети.

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Комментарии 61
Автоновости , Фото , Lada
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