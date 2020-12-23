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Nissan Note получил новую полноприводную версию 

Car.ru 3 часа назад
Nissan Note получил новую полноприводную версию
Фото: Car.ru
Японская автомобилестроительная компания Nissan в конце осени текущего года анонсировала скорый выход новой полноприводной версии субкомпактвэна Note. Как сообщают сетевые источники, дилеры производителя в Стране Восходящего Солнца уже начали продажи новинки с системой e-Power 4WD.
Полноприводная версия Nissan Note, получившая гибридную систему e-Power 4WD, обеспечивает более высокий уровень вождения, так как водитель при любой скорости движения получает возможность управлять всеми колёсами авто. В новинке предусмотрен 68-сильный электромотор, установленный на задней оси, а новая гибридная технология позволяет максимально быстро и точно управлять как передними, так и задними агрегатами, обеспечивая комфортную езду по любому типу покрытия, в том числе, по заснеженной дороге.
Полноприводная вариация Nissan Note e-Power 4WD в процессе остановки авто способна стабильно замедляться и сохранять устойчивость. Плюсом новинки является и способность точно распределять между осями крутящий момент при вхождении в поворот, благодаря чему у машины хорошая управляемость даже на обледенелом покрытии.
Что касается цен на Nissan Note на рынке Японии, то вариация с системой переднего привода доступна от 2,5 млн иен, или 1,83 млн в рублёвом эквиваленте. Полноприводная версия обойдётся дороже — минимум в 2,76 млн иен, что при переводе в рубли составляет около 2,02 млн
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Автоновости , Nissan , Nissan Note
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