Энтузиасты из России сняли на видео, как электромобиль Tesla вместе с реактивным самолётом двигаются на одной скорости. При этом самолёт находится почти вплотную над машиной.

Tesla Model S ехала с максимальной скоростью 245 километров в час. Самолёт двигался на такой же. Автор идеи — Алишер Панк — утверждает, что так до его команды не делал никто.

Для эксперимента энтузиасты с помощью знакомых согласовали закрытие на полдня аэропорта федерального значения. Сложнее и опаснее всего было синхронизировать скорости самолёта и электрокара. Дело в том, что максимальная скорость Tesla была почти равна минимально возможной для самолёта. То есть он мог свалиться на машину.

В итоге самолёт Л-29 всё же пролетел над электромобилем в течение 10-20 секунд.