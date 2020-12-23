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Россияне разогнали электромобиль Tesla и реактивный самолёт до одной скорости 

Ferra.ru 2 часа назад
Энтузиасты из России сняли на видео, как электромобиль Tesla вместе с реактивным самолётом двигаются на одной скорости. При этом самолёт находится почти вплотную над машиной.
Tesla Model S ехала с максимальной скоростью 245 километров в час. Самолёт двигался на такой же. Автор идеи — Алишер Панк — утверждает, что так до его команды не делал никто.
Для эксперимента энтузиасты с помощью знакомых согласовали закрытие на полдня аэропорта федерального значения. Сложнее и опаснее всего было синхронизировать скорости самолёта и электрокара. Дело в том, что максимальная скорость Tesla была почти равна минимально возможной для самолёта. То есть он мог свалиться на машину.
В итоге самолёт Л-29 всё же пролетел над электромобилем в течение 10-20 секунд.
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Автоновости , Видео , Tesla , Tesla Model S
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