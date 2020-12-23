Hyundai приостановила поставки автомобилей в России 

«В связи с приближающимися новогодними нерабочими праздничными днями поставки автомобилей приостанавливаются и будут возобновлены 11.01.2021 г. С 22 декабря будет недоступно оформление покупки автомобиля в кредит — услуга будет возобновлена после 11.01.2021 г.», — говорится на сайте шоурума Hyundai.