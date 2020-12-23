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Hyundai приостановила поставки автомобилей в России 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Hyundai приостановила поставки автомобилей в России
Фото: РИА Новости
В связи с приближающимися нерабочими днями в праздники Hyundai сообщила о прекращении поставок новых автомобилей. Возобновление планируется в январе 2021 года.

«В связи с приближающимися новогодними нерабочими праздничными днями поставки автомобилей приостанавливаются и будут возобновлены 11.01.2021 г. С 22 декабря будет недоступно оформление покупки автомобиля в кредит — услуга будет возобновлена после 11.01.2021 г.», — говорится на сайте шоурума Hyundai.

При этом отмечается, что при полной оплате автомобиля банковской картой клиент может забронировать любой автомобиль и внести обеспечительный платеж за него в личном кабинете, чтобы зафиксировать стоимость автомобиля.
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Автоновости , Hyundai , Владимир Путин , Роструд
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