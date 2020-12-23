Эксперты назвали причины серьезных поломок в автомобиле

Неправильный запуск автомобильного двигателя при разряженном аккумуляторе может быть опасен для современных автомобилей, считают эксперты портала "АиФ"

По словам специалистов, риски при "прикуривании" связаны с электронными системами, чувствительными к резким скачкам напряжения, а также с возможными ошибками автомобилистов во время процедуры.

Автор статьи подчеркнул, что неправильное подсоединение проводов, в частности при работающем моторе "донора", может привести к замыканиям, оплавлению проводки, выгоранию предохранителей, пожарам, а также к поломке генератора, электронного блока управления и охранной системы.

Владельцев автомобилей призвали помнить некоторые простые правила:

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют вовсе отказаться от "прикуривания" современных автомобилей и сразу купить новый аккумулятор.