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Организаторы отменили Токийский автосалон 2021 года 

Car.ru 1 час назад
Организаторы отменили Токийский автосалон 2021 года
Фото: Car.ru
Автосалон в Токио в начале следующего года все же несостоится в связи с пандемией. Тем не менее, в виртуальном видепопулярное мероприятие будет проведено.
Токийский автосалон 2021 станет вторым масштабным форумом, который связан с транспортной отраслью и отмененный в связи сизвестными событиями нынешнего года. Сообщается, что всемпосетителям, ранее купившим билеты на TAS, вернут потраченныеденьги. С технической точки зрения мероприятие все таки пройдет в виртуальном виде в середине первого месяца 2021 года. Такимобразом, зрители получат возможность рассмотреть все автомобили, ради которых они потратили свои финансовые средства на приобретение билетов.
Несмотря на ограничительные меры, в текущем году состоялисьнекоторые премьеры новых моделей. В их число попалимодернизированные Toyota GR Yaris, Honda Civic Type R и SubaruLevorg STI Sport. Honda также презентовала модификацию S2000 сновыми возможностями, оценила публика и новинку Infiniti Q50Skyline.
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Автоновости , Honda Civic , Toyota , Honda
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