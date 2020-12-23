Организаторы отменили Токийский автосалон 2021 года 

Автосалон в Токио в начале следующего года все же несостоится в связи с пандемией. Тем не менее, в виртуальном видепопулярное мероприятие будет проведено.

Токийский автосалон 2021 станет вторым масштабным форумом, который связан с транспортной отраслью и отмененный в связи сизвестными событиями нынешнего года. Сообщается, что всемпосетителям, ранее купившим билеты на TAS, вернут потраченныеденьги. С технической точки зрения мероприятие все таки пройдет в виртуальном виде в середине первого месяца 2021 года. Такимобразом, зрители получат возможность рассмотреть все автомобили, ради которых они потратили свои финансовые средства на приобретение билетов.