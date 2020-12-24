В 2021 году российских водителей будут ждать новые ограничения и наказания. Так, за опасное вождение автолюбителей могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

Речь идет о любителях резко перестраиваться, играть в «шашечки» между рядами и «учить» не пропустивших их обидчиков, отмечает издание « Известия ».

Кроме того, у повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения водителей могут забрать машину. При этом сейчас за нетрезвое вождение выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей и лишают прав сроком до двух лет. Если водитель сел за руль повторно и это привело к аварии с пострадавшими, нарушителя ждет уголовная статья.

— По сравнению с действующей редакцией в КоАП в большей степени закладывается инструментарий, нацеленный на злостных нарушителей ПДД. Предлагаемые новеллы способствуют достижению нулевой смертности в результате ДТП, — заявил заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин.

Также автомобилистов будут лишать прав или штрафовать за то, что они повторно в течение года сели за руль незарегистрированной машины, превысили скорость от 40 до 80 километров в час, проехали на красный свет, пересекли сплошную или не убрали глухую тонировку.