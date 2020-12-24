Российские Mercedes-Benz отозвали шестой раз за месяц 

Компания Mercedes-Benz объявила очередной отзыв, который затронул 798 кроссоверов GLC-Class (тип 253), проданных в России в нынешнем году. Текущая акция штутгартской марки, согласованная Росстандартом, стала уже шестой за декабрь и 41-ой с начала года.

Причиной отзыва почти восьми сотен новых кроссоверов стал жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом. Выяснилось, что из-за заводской ошибки он может не соответствовать спецификации. На всех отозванных машинах проверят и при необходимости заменят дефектный жгут проводов.

Владельцев проблемных «Мерседесов» пригласят в сервис по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно записаться на бесплатное обслуживание, сверившись со списком VIN-номеров , который опубликован на сайте Росстандарта.

С начала декабря Mercedes-Benz отозвал автомобили уже шесть раз. Предыдущая акция, объявленная накануне, коснулась 89 новых фургонов Sprinter . Оказалось, что у автомобилей может быть поврежден наружный слой тормозных шлангов на переднем и заднем мосту.

За 2020 год немецкая марка объявила 41 отзыв, став рекордсменом по количеству сервисных акций и оставив далеко позади все представленные на российском рынке автомобильные бренды. В рамках отзывов в сервисы Mercedes-Benz пригласили владельцев более 28 тысяч машин.