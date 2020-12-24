В 2021 году российских водителей, которые любят поиграть «в шашечки» на дорогах или «учить» не пропустивших их обидчиков, будут ждать новые ограничения и штрафы. Об этом пишет газета «Известия».

Госдуме отметили, что 15% автомобилистов в России грубо нарушают ПДД и провоцируют аварии. При этом в МВД предупредили, что в новом законодательстве появится больше инструментов для наказания агрессивно ведущих себя на дорогах водителей.

Так, со следующего года в России может появиться новый штраф в 5 тысяч рублей за создание аварийной ситуации. Им будут наказывать любителей резко обгонять другие машины в потоке, перестраиваясь между полосами. Также штрафовать будут и тех, кто «наказывает» обидчиков оттормаживанием перед ними.

В МВД настаивают и на ужесточении наказания для водителей, которые повторно сели за руль пьяными. Сейчас вождение в пьяном виде наказывается штрафом в 30 тыс. рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. В ведомстве же предлагают конфискацию автомобилей.

При этом один из авторов законопроекта о конфискации машин за пьяную езду, депутат Вячеслав Лысаков отмечает, что добровольно платит штраф всего около 30% автомобилистов. Остальные же просто скрываются от судебных приставов. Он предложил забирать машины у пойманных за нетрезвое вождение на время, в виде залогового обеспечения до уплаты штрафа.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Департаменте транспорта Москвы рассказали, что дорожные камеры начнут выявлять водителей с непристегнутым ремнем безопасности, а также тех, кто использует смартфоны во время движения. Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов назвал это хорошей новостью с точки зрения безопасности дорожного движения, но усомнился в способности камер делать это правильно.

В свою очередь адвокат Ольга Сулим рассказала, что намеренное сокрытие государственных регистрационных знаков на автомобиле грозит ответственностью вплоть до лишения права управления транспортными средствами. Если водитель сделал номер нечитаемым намеренно, то может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч рублей либо лишен прав на срок до трех месяцев, если случайно — может быть предупрежден или оштрафован на небольшую сумму (500 рублей).