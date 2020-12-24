Победителями премии «Автомобиль года» в Китае стали сразу две модели 

Члены жюри премии «Автомобиль года» в Китае не смогли определиться с единым победителем и в итоге впервые за 8 лет существования данного конкурса главный приз достался сразу двум моделям от разных компаний-производителей — Xpeng P9 и Hongqi H9.

В состав жюри престижной китайской премии «Автомобиль года» традиционно входят журналисты специализированных изданий из Поднебесной, а также американские, немецкие, норвежские и австрийские автомобильные эксперты. В этом году членам жюри пришлось 5 раз голосовать, чтобы определиться с победителем, но ни один из автомобилей, претендовавших на победу, так и не смог получить единогласное одобрение комиссии.

Xpeng P9

Как отметил один из членов жюри, электрический седан Xpeng P9 — это воплощение современных технологий, а вот Hongqi H9 — «наследие и роскошь». То есть, выбрать между двумя совершенно разными моделями одну невозможно, так как каждая из них особенная. Поэтому первое место в конкурсе было решено разделить между «классикой и инновациями».

На рынке Китая Hongqi H9 дебютировал в начале текущего года. Авто может похвастаться роскошным экстерьером и интерьером в стиле британских премиальных моделей Rolls-Royce . В моторную гамму седана входит 2-литровый турбомотор мощностью 252 «лошади» и 272-сильный V6 объёмом 3 литра. Работают агрегаты в паре с роботизированной трансмиссией и системой заднего привода. Стоимость авто на китайском рынке составляет 309,8-539,8 тыс. юаней, что эквивалентно 3,6-6,2 млн руб.

Второй победитель премии «Автомобиль года» — электрический седан Xpeng P9. Его продажи стартовали в середине весны этого года. Авто доступно для покупки в модификациях с задним и полным приводом. Первая оснащается электромотором, генерирующим 266 л.с., и аккумуляторной батареей на 70,8 кВт/ч, вторая — 430-сильным мотором и батареей на 80,9 кВт/ч. Запас хода по циклу NEDC у заднеприводной вариации около 562 км, у полноприводной — до 706 км. Цена Xpeng P9 — 229,9-409,9 тыс. юаней, или 2,6-4,7 млн в рублёвом эквиваленте.