Строительство новой скоростной платной автотрассы М12 от Москвы до Казани начнется в июле 2021 года, сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

По словам Петушенко, по проекту трассы М12 все контракты уже заключены, основные технические решения приняты.

«Буквально вчера мы начали подготовку территории со сноса лесных насаждений… Выйдем массово на стройку, полагаю, что в июле месяце. Сейчас проектирование, в феврале-марте мы заходим в экспертизу, после этого строители уже пойдут полным ходом на возведение искусственных сооружений и устройства дорожной одежды», — передает РИА «Новости» слова Петушенко.

Трасса М12 — строящаяся платная автомагистраль, которая соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта «Европа — Западный Китай». Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Завершение строительства ожидается в 2024 году. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час. Стоимость проекта без учета обхода Ногинска и Балашихи в Подмосковье составляет 507,5 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что новая скоростная автотрасса Москва — Казань, которую планируется построить в 2027 году, в перспективе может быть продлена до Владивостока.