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УАЗ готовится к запуску в США, но машины для американского рынка переименуют 

Wroom.ru 3 часа назад
УАЗам для американского рынка придумали новые имена
Фото: Wroom
Ульяновский автозавод дважды пробовал выйти на рынок США. Первый раз — в семидесятых годах, когда советский «Автоэкспорт» хотел продавать в Штатах внедорожник УАЗ-469 под маркой Lada. Вторая попытка случилась в 1994 году, когда местный предприниматель решил предложить УАЗы американцам, собрал заказы, но так и не смог организовать регулярные поставки машин.
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И вот третья попытка. На этот раз партнёром ульяновцев стал американский филиал итальянской компании Bremach, занимающейся выпуском спецтехники.
О запуске продаж говорить пока рано, в США уже отправили два внедорожника УАЗ для испытаний и сертификации. Машинам для американского рынка уже придумали новые названия: «Патриот» превратился в Bremach Taos, а «Пикап» получил имя Bremach Brio.
Автомобили будут предлагаться только в богатой комплектации и только с автоматической коробкой передач, которую УАЗы получили в прошлом году. Предварительные цены — 26400 долларов за внедорожник и 27900 долларов за пикап.
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Несмотря на то, что машины ещё не сертифицированы, на официальном сайте Bremach уже принимают предварительные заказы на российские машины.
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Автоновости , Lada , УАЗ
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