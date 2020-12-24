УАЗам для американского рынка придумали новые имена

Ульяновский автозавод дважды пробовал выйти на рынок США. Первый раз — в семидесятых годах, когда советский «Автоэкспорт» хотел продавать в Штатах внедорожник УАЗ-469 под маркой Lada . Вторая попытка случилась в 1994 году, когда местный предприниматель решил предложить УАЗы американцам, собрал заказы, но так и не смог организовать регулярные поставки машин.

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И вот третья попытка. На этот раз партнёром ульяновцев стал американский филиал итальянской компании Bremach, занимающейся выпуском спецтехники.

О запуске продаж говорить пока рано, в США уже отправили два внедорожника УАЗ для испытаний и сертификации. Машинам для американского рынка уже придумали новые названия: «Патриот» превратился в Bremach Taos, а «Пикап» получил имя Bremach Brio.

Автомобили будут предлагаться только в богатой комплектации и только с автоматической коробкой передач, которую УАЗы получили в прошлом году. Предварительные цены — 26400 долларов за внедорожник и 27900 долларов за пикап.

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Несмотря на то, что машины ещё не сертифицированы, на официальном сайте Bremach уже принимают предварительные заказы на российские машины.