Грузовые авто и автобусы вновь разрешат парковать во дворах 

Руководство Минтранса решило снять запреты, касающиеся парковок грузового автотранспорта, а также пассажирских автобусов во дворе жилого дома.
Такого рода послабление решили заложить в рамках проекта принятого приказом Министерства транспорта. По заявлению экспертов, запрет, который ввели с 01.01.2020 г., не дал каких-либо результатов, так как отсутствовали санкции за несоблюдение нормы.
Проект нового приказа включает требования к специальным парковочным местам для автобусов и грузовых машин. Речь идет о стоянках, которые организовывают в столице, СПб, Севастополе, а также в округах и городских поселениях.
При этом исключают норму, которая запрещает организацию парковочных мест на территориях общего пользования непосредственно в границах элементов планировочных структур, застроенных многоквартирными жилищами.
Запрет, который действовал раньше, должен был контролироваться сотрудниками Ространснадзора. Им разрешалось забирать у фирм лицензии, если парковку организовали не по установленным правилам. Но данная норма не заработала, потому что существующие законодательные акты позволяют устанавливать ведомственными приказами только требования к организуемым стоянкам, а не к местам, где они размещаются.