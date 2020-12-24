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Грузовые авто и автобусы вновь разрешат парковать во дворах 

Car.ru 1 час назад
Грузовые авто и автобусы вновь разрешат парковать во дворах
Фото: car.ru
Руководство Минтранса решило снять запреты, касающиеся парковок грузового автотранспорта, а также пассажирских автобусов во дворе жилого дома.
Такого рода послабление решили заложить в рамках проекта принятого приказом Министерства транспорта. По заявлению экспертов, запрет, который ввели с 01.01.2020 г., не дал каких-либо результатов, так как отсутствовали санкции за несоблюдение нормы.
Проект нового приказа включает требования к специальным парковочным местам для автобусов и грузовых машин. Речь идет о стоянках, которые организовывают в столице, СПб, Севастополе, а также в округах и городских поселениях.
При этом исключают норму, которая запрещает организацию парковочных мест на территориях общего пользования непосредственно в границах элементов планировочных структур, застроенных многоквартирными жилищами.
Запрет, который действовал раньше, должен был контролироваться сотрудниками Ространснадзора. Им разрешалось забирать у фирм лицензии, если парковку организовали не по установленным правилам. Но данная норма не заработала, потому что существующие законодательные акты позволяют устанавливать ведомственными приказами только требования к организуемым стоянкам, а не к местам, где они размещаются.
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Автоновости , Ространснадзор , Минтранс РФ
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