Грузовые авто и автобусы вновь разрешат парковать во дворах 

Руководство Минтранса решило снять запреты, касающиеся парковок грузового автотранспорта, а также пассажирских автобусов во дворе жилого дома.

Такого рода послабление решили заложить в рамках проекта принятого приказом Министерства транспорта. По заявлению экспертов, запрет, который ввели с 01.01.2020 г., не дал каких-либо результатов, так как отсутствовали санкции за несоблюдение нормы.

Проект нового приказа включает требования к специальным парковочным местам для автобусов и грузовых машин. Речь идет о стоянках, которые организовывают в столице, СПб, Севастополе, а также в округах и городских поселениях.

При этом исключают норму, которая запрещает организацию парковочных мест на территориях общего пользования непосредственно в границах элементов планировочных структур, застроенных многоквартирными жилищами.