Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶

Отменять штрафы ГИБДД с дорожных камер автомобилисты смогут онлайн 

Car.ru 3 часа назад
Отменять штрафы ГИБДД с дорожных камер автомобилисты смогут онлайн
Фото: РИА Новости
Госдума после обсуждения приняла в последнем чтении новое постановление, которое даст автомобилистам возможность обжаловать или отменить штраф, в том числе зафиксированный камерой, в электронном режиме.
Водителям теперь не обязательно посещать отделение ГИБДД, чтобы разобраться со штрафами. Подать заявление на обжалование можно будет на портале госуслуг или через официальные порталы российских судов. В ГИБДД объяснили, что пока большинство водителей оплачивают штрафы практически сразу, стремясь сэкономить время, деньги и нервы.
Нововведения, которые начнут действовать уже со следующего года, помогут им уладить спорные вопросы в облегченном электронном режиме. Автоэксперты считают, что отчасти таким переменам способствовал общественный резонанс, так как многие водители стали жаловаться, что получают санкции после фиксации нарушений камерами незаслуженно.
В итоге власти признали, что в стране совершается множество технических ошибок при работе техники, поэтому жизнь водителей решили немного облегчить. В Подмосковье, к примеру, уже начали отменять присужденные ранее штрафы за проезд по выделенкам.
Видео дня. Доска позора для автохамов и нарушителей появится в России
Car.ru: последние новости
Honda обновила свой самый популярный микровэн Honda обновила свой самый популярный микровэн LADA Niva Alta не выйдет в 2021 году LADA Niva Alta не выйдет в 2021 году Грузовые авто и автобусы вновь разрешат парковать во дворах Грузовые авто и автобусы вновь разрешат парковать во дворах
Комментарии
Автоновости , Госдума , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение