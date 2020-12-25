Отменять штрафы ГИБДД с дорожных камер автомобилисты смогут онлайн 

Госдума после обсуждения приняла в последнем чтении новое постановление, которое даст автомобилистам возможность обжаловать или отменить штраф, в том числе зафиксированный камерой, в электронном режиме.

Водителям теперь не обязательно посещать отделение ГИБДД , чтобы разобраться со штрафами. Подать заявление на обжалование можно будет на портале госуслуг или через официальные порталы российских судов. В ГИБДД объяснили, что пока большинство водителей оплачивают штрафы практически сразу, стремясь сэкономить время, деньги и нервы.

Нововведения, которые начнут действовать уже со следующего года, помогут им уладить спорные вопросы в облегченном электронном режиме. Автоэксперты считают, что отчасти таким переменам способствовал общественный резонанс, так как многие водители стали жаловаться, что получают санкции после фиксации нарушений камерами незаслуженно.

В итоге власти признали, что в стране совершается множество технических ошибок при работе техники, поэтому жизнь водителей решили немного облегчить. В Подмосковье, к примеру, уже начали отменять присужденные ранее штрафы за проезд по выделенкам.