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Honda обновила микровэн N-Box 

Car.ru 3 часа назад
Honda обновила микровэн N-Box
Фото: Car.ru
Производители японского автомобильного концерна Honda представили обновленную модель микровэна, получившего название N-Box.
Напомним, впервые модель появилась в 2011 году и с того времени производители не обновляли ее, считая не самой востребованной в модельной линейке бренда.
Новинка получила иной передний бампер, заниженный дорожный просвет и более плавные линии кузова, которые сделали микровэн более современным и привлекательным. Под капотом установлен трёхцилиндровый 660-кубовый силовой агрегат S07B. Его мощность составляет 58 или 64 лошадиных силы. В паре с ним работает вариатор. Привод может быть передним или полным, что весьма удивительно для потенциальных покупателей.
Стоимость автомобиля будет начинается от 1 291 000 рублей. Топовая версия микровэна обойдется покупателям в 1 628 000 рублей. Цена за такой автомобиль весьма внушительная, поэтому аналитики уверены, что рассчитывать на большой потребительский спрос потенциальным покупателям просто бессмысленно.
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Автоновости , Honda
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