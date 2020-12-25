Гибридный Jeep Wrangler получил ценник

Гибридный Jeep Wrangler 4xe дебютировал почти четыре месяца назад, но стоимость самого «зеленого» внедорожника марки стала известна только сейчас. В США модель предложат в вариантах Sahara 4xe и Rubicon 4xe со стартовым ценником 47 995 долларов (3,57 миллиона рублей). При этом покупатель праве будет рассчитывать на «скидку» в размере федеральной субсидии, или 7500 долларов.

Силовая установка бензоэлектрического Jeep Wrangler 4xe состоит из «тутбочетверки» 2.0 и двух электромоторов. В сумме они выдают 380 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. Под задними сиденьями уложена тяговая батарея на 17 киловатт-часов, позволяющая проезжать без запуска ДВС до 40 километров. Восьмидиапазонный «автомат» и постоянный полный привод — базовое оснащение. Разгона с места до 60 миль в час (97 км/ч) у гибрида длится ровно шесть секунд.

Обычный четырехдверный Jeep Wrangler Sahara с мотором V6 3.6 стоит от 38 665 долларов (2,87 миллиона рублей), Wrangler Rubicon — от 42 215 долларов (3,14 миллиона рублей).

По мощности и динамике конкурировать с Wrangler 4xe может только Wrangler Rubicon 392 с атмосферным V8 6.4. В его активе — 476 сил и те же 637 Нм момента. Спурт до 60 миль в час у такого внедорожника занимает всего 4,5 секунды.

Список оснащения Wrangler Sahara 4xe Launch Edition включает в себя мосты Dana 44 HD, колеса диаметром 20 дюймов, сиденья-ковши с отделкой кожей, медиасистему Uconnect с дисплеем на 8,4 дюйма, музыку Alpine с девятью динамиками и полный привод Selec-Trac с двухступенчатой раздаточной коробкой и передаточным числом понижающего ряда 2.72:1. У вариант Rubicon 4xe (51 695 долларов, или 3,85 миллиона рублей) изначально более продвинутая трансмиссия Rock-Trac с блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также увеличен дорожный просвет и улучшена геометрическая проходимость.

Рыночный запуск гибрида Wrangler 4xe запланирован на первый квартал следующего года.