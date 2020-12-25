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Aston Martin представит десять новинок за два года 

Профиль 59 минут назад
Aston Martin представит десять новинок за два года
Фото: ©Flickr/harry_nl
Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin планирует в ближайшие два года значительно обновить модельный ряд. Об этом рассказал новый гендиректор компании Тобиас Моерс.
Производитель не будет предлагать покупателям принципиально новые модели, сообщает «Автовзгляд». Это связано с нестабильной ситуацией на рынке. Однако в Aston Martin хотят представить 10 новых модификаций уже выпускающихся автомобилей. Упор планируют делать на кроссовер Aston Martin DBX.
Издание отмечает, что кроссовер премиального сегмента может получить семиместную версию. Также на его базе могут сделать кросс-купе. Еще одно возможное направление — гибридный Aston Martin. Отмечается, что для этого британский автопроизводитель может использовать технологии, полученные от Mercedes-AMG.
При этом Моерс ничего не сказал о развитии бренда Lagonda. Под этой маркой американского происхождения Aston Martin планировал производить новый электромобиль. Последний раз ее использовали для седана класса люкс Lagonda Taraf, выпущенного тиражом в 120 экземпляров в 2015 — 2016 годах.
Ранее «Профиль» писал о первых поездках тестового экземпляра гиперкара Aston Martin Valkyrie. Мощность двигателя этого автомобиля составляет 1160 л.с. 150 запланированных к выпуску автомобилей продали еще до окончания испытаний.
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Автоновости , Aston Martin , Тобиас Моерс , АвтоВзгляд
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